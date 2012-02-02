Reikartz Hotels & Resorts планує запустити в Україні нову мережу бюджетних готелів

Керівна компанія Reikartz Hotel Management планує у 2012 році почати розвиток в Україні нової мережі бюджетних готелів Raziotel («Раціотель»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив операційний директор Reikartz Hotels & Resorts Себастьян КРЕМЕР сьогодні в ході Третього щорічного українського готельного форуму 2012 «Готовність №1: до і після Євро-2012».

За його словами, мережа об`єднуватиме двозіркові готелі в Україні. При цьому мережа планує ребрендувати готель, що перебуває в її управлінні, «Атлантика» у Севастополі рівня дві зірки під новий бренд у поточному році.

У свою чергу PR-директор Reikartz Hotels & Resorts Ганна НЕРОЗІНА уточнила, що ребрендинг готеля планується завершити до кінця поточного року.

Вона додала, що сьогодні на розгляді мережі перебуває п`ять об`єктів, які може бути взято в управління під новим брендом. При цьому мережа розглядає як реконструкцію, так і нове будівництво готелів.

Згідно з презентацією Reikartz Hotels & Resorts, мережа зацікавлена управляти двозірковими готелями Raziotel, розташованими в обласних центрах і великих містах, поблизу центру (аеропорту, вокзалу), бізнес-готелями. Планується, що кількість номерів у готелях нової мережі буде від 70 і вище, а вартість проживання становитиме від 300 грн.

Готелі Raziotel орієнтовані на людей, які приїздять у відрядження, спортсменів, студентів і туристів економ-класу. Концепція нової мережі передбачає, що в готелі не буде ресторану, а напої і закуски будуть представлені в лобі-барі, в ній не буде номерів категорії «люкс», а також міні-бару і холодильника, на прохання надаватимуться фен, сейф, праска і гігієнічні набори.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році мережа планує відкрити готелі в Одесі, Маріуполі і Житомирі.

Мережа Reikartz Hotels & Resorts планує до 2015 року розширити кількість готелів до 20-25 у всіх обласних центрах України, включно з Києвом.

Довідка УНІАН. Компанія Reikartz з 2003 року розвиває в Україні мережу готелів Reikartz Hotels & Resorts. Перший готель «Reikartz Карпати» у с. Жденієво було відкрито в грудні 2008 року. На січень 2012 року мережа включає 14 готелів, з яких 13 готелів рівня 3-4 зірки і готель «Атлантика» рівня 2 зірки у Севастополі.

Готелями керує компанія Reikartz Hotel Management.

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