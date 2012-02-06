Масштабних аварій у системі ЖКГ немає, заявляє Мінрегіон

На сьогоднішній день в Україні немає масштабних аварій у системі житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ. «На сьогоднішній день масштабних аварій немає», - сказав він.

О.АЛІПОВ уточнив, що масштабні аварії - «це коли місто, півміста, мікрорайон знаходиться поза системою життєзабезпечення, тобто, він втрачає якусь послугу».

Водночас, за його даними, в країні щодня відбувається до 30 аварій локального характеру, які усуваються протягом нормативних термінів, залежно від масштабності, до однієї доби. При цьому серед найбільш проблемних регіонів перший заступник міністра назвав схід України.

Разом із тим О.АЛІПОВ не назвав загальну кількість аварій, що сталися за час лютих морозів.

Перший заступник міністра зазначив, що в результаті посилення вимог до будівельних конструкцій будівель, житлові будинки, побудовані за останні декілька років, витримують зниження температури до 30 градусів морозу, тоді як «радянські» будинки витримують температуру «мінус» 15-18 градусів.

За даними О.АЛІПОВА, при зношеності комунальних систем на 65-70%, втрати тепла в котельних становлять 10-15%, у тепломережах - 20%, у житлових будинках - 40-50%.

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