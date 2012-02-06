Розробляється закон про перший капремонт будинків після приватизації

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляє законопроект про перший капітальний ремонт житлового будинку після приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ.

«Міністерство розробляє проект закону про перший капітальний ремонт після приватизації. Тобто, ми хочемо, щоб на законній підставі, якщо ви утворили ОСББ, приватизували будинок, то згідно із законом вам зобов`язані передбачити ці ресурси», - сказав перший заступник міністра.

За його оцінками, в середньому на один будинок необхідно 200-300 тис. грн. для того, щоб відремонтувати покрівлю, внутрішньобудинкові інженерні комунікації.

О.АЛІПОВ додав, що є відповідні бюджетні запити, а мери міст повинні будуть скорегувати місцеві бюджети у бік збільшення коштів на ці цілі.

Разом із тим, перший заступник міністра зазначив, що кошти на перший капремонт виділялися всього один раз у 2010 році як пілотний проект на підтримку об`єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За його прогнозами, ОСББ можуть зайняти близько 30% ринку житлово-комунальних послуг, а решту частини займуть приватні ЖЕКи й керуючі компанії.

Крім того, О.АЛІПОВ зазначив, що міністерство планує реалізацію проектів термомодернізації житлових будинків.

«У нас є 34 пілотних проекти по всіх регіонах країни вже розроблених, і ми готові їх при виділенні коштів реалізувати. Чотири таких проекти реалізовані минулого року. Зокрема, один – повністю реалізований в Івано-Франківську, три будуть закінчені цього року», - сказав він.

За оцінками першого заступника міністра, приблизна вартість термомодернізації одного житлового будинку становить 1-1,5 млн. грн. залежно від стану будинку.

«Коли ми прораховували, то в середньому виходить на сім`ю на 20 років додатковий щомісячний платіж у 300 грн.», - додав О.АЛІПОВ.