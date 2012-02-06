Вартість оренди квартир у Києві у січні зросла на 1,75%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у січні 2012 року зросла на 1,75% (10 дол.) – до 580 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири 350 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (584 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 584 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 754 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 895 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 472 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 775 дол., 3-кімнатних – на 19 дол. – до 920 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол., до 368 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. – до 482 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 697 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 446 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 559 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 702 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 394 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 526 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 636 дол.

У Солом‘янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 378 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 502 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 673 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 350 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 483 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 606 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 359 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 499 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 603 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол., до 361 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 467 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 583 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. – до 359 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 477 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 621 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.