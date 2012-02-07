Асоціація мешканців гуртожитків України ініціює розробку нацпрограми будівництва житла

Всеукраїнське об`єднання громадян «Асоціація мешканців гуртожитків України» ініціює розробку Національної програми розвитку соціально орієнтованого державно-приватно-громадського партнерства, спрямованого на будівництво житла для мешканців гуртожитків.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Асоціації мешканців гуртожитків України Анатолій БУДНИК. За його словами, проект «Житло — Гуртом» передбачає програму-мінімум, яка полягає у наданні можливості приватизації приміщень у гуртожитках їх мешканцями, а також реєстрації за місцем проживання.

А.БУДНИК відзначив, що законодавчі механізми для цього є, проте на практиці вони не реалізуються. До того ж, передбачена законодавством програма передачі гуртожитків у комунальну власність не розроблена і не затверджена урядом і Верховною Радою.

Водночас в асоціації вважають, що програма-мінімум не зможе розв`язати проблему забезпечення житлом мешканців гуртожитків, оскільки мешканці зможуть одержати у власність у середньому не більш як 4 кв. м житла на людину. Разом з тим, в Україні понад 6 млн. осіб мешкають у гуртожитках, а для близько 4 млн. осіб це єдине житло. За оцінками асоціації, для забезпечення житлом мешканців гуртожитків необхідно мінімум 120 млн. кв. м. Тому програма-максимум передбачає будівництво доступного житла для мешканців гуртожитків.

У свою чергу віце-президент Асоціації мешканців гуртожитків України Олена БИЛИНСЬКА повідомила, що мета програми — об`єднати зусилля державних, приватних, громадських формувань для розв’язання проблеми забезпечення мешканців гуртожитків житлом.

«Коли мешканці гуртожитків стануть власниками житла, вони можуть створити ОСББ і колективно ухвалювати рішення — брати в управління ці занедбані гуртожитки і колективно, разом з інвесторами і державними органами влади під контролем Асоціації мешканців гуртожитків розв’язувати проблеми житла і поліпшення якості свого життя», - сказала вона.

Академік Української академії наук, експерт програми ООН Юрій СЕНЮК пояснив, що механізм будівництва доступного житла для мешканців гуртожитків передбачає створення кооперативного ремонтно-будівельного і житлово-експлуатаційного комплексу на кооперативних засадах, а також створення асоціацією власного будівельного комплексу, що дозволить знизити вартість будівництва.

Планується, що вартість приватизованої кімнати в гуртожитку стане основою для придбання квартири у забудовника, а недостатню суму можна буде узяти в кредит або доінвестувати за допомогою компанії з управління активами. При цьому передбачається, що на місці гуртожитку, мешканці якого одержали квартири, забудовник побудує нове житло для мешканців наступного гуртожитку. Пілотний проект, на якому планується відпрацювати механізм, який стане основою національної програми, пропонується реалізувати в Києві.

«Ми пропонуємо пілотний проект на прикладі Києва, як можна одну кімнату гуртожитку перетворити на хорошу квартиру, яку на сьогодні можуть запропонувати інвестори, будівельні організації», - сказала О.БИЛИНСЬКА.

За її словами, на сьогодні вартість кімнати в столичному гуртожитку площею 20 кв. м дорівнює вартості квартири площею 36 кв. м у Гостомелі Київській області.

«Ось реальна пропозиція. Потрібно дати можливість людині приватизувати свою кімнату і обміняти на нормальну побудовану квартиру у Гостомелі. Якщо не влаштовує 36 кв. м, тут вже включаються інші механізми», - додала віце-президент асоціації.

Присутній на прес-конференції представник будівельно-торгової компанії «Будсфера» Андрій РЕВТОВ висловив зацікавленість в участі в пілотному проекті асоціації.

«На сьогодні ми, забудовники, готові продавати квадратний метр максимум по 5,5 тис. грн. у Гостомелі... Приберіть ціну кімнати в гуртожитку... Ми можемо прибрати ПДВ, входячи до кооперативу, закон про кооперацію діє на сьогодні ще з часів Радянського Союзу. Якщо сумістити це все, то лише у Гостомелі ми готові забудувати 600 гектарів землі», - сказав він.

Асоціація планує сьогодні передати звернення з пропозиціями про розробку нацпрограми до Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Київської міської державної адміністрації.

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