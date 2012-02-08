Необґрунтоване підвищення комунальних тарифів припинять аудитом підприємств ТКЕ?

08:58, 08 лютого 2012
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Проведення суцільного енергоаудиту підприємств енергетичної галузі дасть змогу зупинити необґрунтоване підвищення комунальних тарифів в Україні.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з громадськими об`єднаннями, які займаються питаннями енергоефективності.

«Так, котли старі, вони енерговитратні. Але на якій підставі з року в рік іде збільшення обсягів використаного палива, непропорційне виробництву, непропорційне витратам? Тому нам надзвичайно важливо інструментально визначити правильність розрахунків. Потрібно зупинити безперервне зростання тарифів», - переконаний М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, як раніше заявляв М.АЗАРОВ, усі необґрунтовані підвищення тарифів на послуги ЖКГ мають бути скасовані.

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