Вартість офісних площ у Києві в січні знизилася на 0,05%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва в січні 2012 року знизилася на 0,05% (1 дол.) - до 2 069 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середнім показником 1 612 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 137 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Печерському районі знизилася на 0,60% (19 дол.) - до 3 173 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 1,96% (54 дол.) - до 2 695 дол./кв. м, у Подільському районі - знизилася на 1,06% (26 дол.) - до 2 428 дол./кв. м, у Голосіївському районі — зросла на 0,80% (17 дол.) - до 2 154 дол./кв. м, в Оболонському районі — зросла на 0,65% (13 дол.) - до 2 027 дол./кв. м, у Дніпровському районі — зросла на 0,71% (12 дол.) - до 1 714 дол./кв. м, у Солом’янському районі - зросла на 0,65% (11 дол.) - до 1 708 дол./кв. м, у Дарницькому районі — зросла на 1,10% (18 дол.) - до 1 651 дол./кв. м, у Деснянському районі - знизилася на 1,01% (17 дол.) - до 1 658 дол./кв. м, у Святошинському районі - зросла на 1,19% (19 дол.) - до 1 612 дол./кв. м.