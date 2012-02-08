Вартість офісних площ в Одесі в січні знизилася на 0,28%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Одеси в січні 2012 року знизилася на 0,28% (5 дол.) - до 1 802 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 401 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 2 060 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Приморському районі знизилася на 0,82% (17 дол.) - до 2 060 дол./кв. м, у районі Таїрово — зросла на 0,65% (11 дол.) - до 1 701 дол./кв. м, у районі Черемушки — зросла на 0,84% (13 дол.) - до 1 555 дол./кв. м, у районі Молдаванка — знизилася на 0,61% (9 дол.) - до 1 470 дол./кв. м, у селищі Котовського - знизилася на 0,64% (9 дол.) - до 1 401 дол./кв. м.