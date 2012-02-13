«ЕСТА Холдинг» інвестує у реконструкцію ЦУМу понад 100 млн. дол.

Компанія «ЕСТА Холдинг» має намір інвестувати понад 100 млн. дол. у реконструкцію ЦУМу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як вказується у повідомленні, група «ЕСТА» розпочала підготовчі роботи, які передують реконструкції ЦУМу.

У результаті реконструкції, яка триватиме до осені 2014 року, загальна площа універмагу збільшиться вдвічі - до 45 тис. кв. м, а також з`явиться підземна парковка на 200 місць. Цього вдасться досягти завдяки використанню території внутрішнього двору і підземного простору. Фасад будівлі споруди 1939 року збережеться у незмінному вигляді, повідомили у прес-службі.

"Ми збережемо обличчя Хрещатика: за історичним фасадом ЦУМу буде зведено нову будівлю універмагу, унікальну за своєю архітектурою і комфортну для покупців. Ми залучаємо до проекту найкращих фахівців і плануємо інвестувати у реконструкцію понад 100 млн. дол.", - сказав інвестиційний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Максим ГРОМАДЦОВ.

За даними прес-служби, ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. У планах "ЕСТА Холдингу" – залучити професійних операторів з демократичною ціновою політикою і широким асортиментом. На двох підземних рівнях розміститься парковка; чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому займуть з 1-го по 6-й поверхи, а дах з оглядовою терасою відведено під ресторани. Також проектом передбачена наявність супермаркету.

Планується, що в оновленому ЦУМі з`являться бренди, які ще не представлені в Україні, а також які вже працюють на українському ринку. Частину площ планується відвести під лінійку преміальних товарів. Керувати будівлею буде компанія "ЕСТА Холдинг".

Архітектурна концепція оновленого ЦУМу була розроблена англійським архітектурним бюро Беной (Benoy) у партнерстві з українськими архітекторами. Однією з визначних пам`яток універмагу буде похилий атріум, увінчаний скляним куполом, і світлові інсталяції.

Як повідомляв УНІАН, група «ЕСТА» планує почати проведення реконструкції київського Центрального універмагу в лютому 2012 року.

У березні 2011 року група «ЕСТА» завершила процес концентрації активів ТОВ «ТД «Київський ЦУМ» і ТОВ «М-Сервіс» у ТОВ «Столичний ЦУМ» – компанію, створену для управління і розвитку цього проекту.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керівна компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), «Київ» (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фроловській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).

Центральний універмаг (Київ) було відкрито в 1939 році. Будівля загальною площею більш як 21,5 тис. кв. м розташована на перетині вул. Хрещатик і Богдана Хмельницького.