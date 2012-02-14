«Київенерго» та ОСББ спільно розроблять правила теплопостачання споживачів

ПАТ “Київенерго” та об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) вирішили разом відпрацювати правила, за якими має відбуватися постачання тепла споживачам.

Як повідомляє прес-служба Департаменту корпоративних комунікацій «Київенерго», 13 лютого відбулося засідання координаційної Ради ОСББ, в якому взяли участь представники керівництва енергокомпанії та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків. Співрозмовники дійшли висновку, що в Україні необхідно лобіювати створення єдиних правил гри на ринку житлово-комунальних послуг.

Одне з найважливіших законодавчо неврегульованих питань – утримання спільної власності мешканців багатоквартирного будинку: внутрішньобудинкових мереж та місць загального користування. Крім того, за словами представників київських ОСББ, гострими залишаються питання прозорості формування тарифів на тепло та електроенергію і визначення виконавця послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання.

У свою чергу, генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр ФОМЕНКО підкреслив: «Сьогодні нам приємно усвідомлювати, що і ми, і представники ОСББ однаково дивимося на багато проблем, що існують на ринку поставок тепла й електроенергії. Багато питань не врегульовані законодавчо, і нас чекає велика спільна робота з формування єдиних правил».

Як повідомляв УНІАН, Рада ОСББ при ПАТ «Київенерго» була створена в листопаді 2011 року з ініціативи компанії. Мета Ради – сформувати майданчик для відкритого діалогу, налагодити якісну співпрацю між компанією та споживачами.

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