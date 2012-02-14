У Києві з 1 березня зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення

У Києві з 1 березня 2012 року набувають чинності нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», підвищення тарифів здійснюється згідно з постановою № 82 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення».

Так, вартість послуги централізованого водопостачання становитиме 1,49 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); централізованого водовідведення – 1,16 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

*** Нині діючий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення: водопостачання - 1,41 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); водовідведення - 1,09 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).