До термомодернізації житлового фонду Києва залучатимуть інвесторів

Інвесторів залучатимуть до термомодернізації житлового фонду та будинків бюджетної сфери Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, столична влада розробляє інвестиційні проекти комплексної реконструкції системи теплопостачання і термосанації житлового масиву «Виноградар», «Мінський» і «Теремки».

Зокрема, ці проекти включатимуть пропозиції щодо термомодернізації 433 житлових будинків та 55 будинків комунальної та бюджетної сфери (23 школи, 4 лікарні, 28 дитсадків). Проведення зазначених заходів дозволить скоротити споживання природного газу не менш як на 50%, витрат на забезпечення опалення і гарячого водопостачання на 40-50%.

Планується, що ці проекти буде винесено на Перший інвестиційний форум, який відбудеться 29 березня у Києві.

«Важливим механізмом реалізації ініціатив Стратегії розвитку Києва до 2025 року визначено залучення інвесторів до впровадження інфраструктурних проектів столиці, у першу чергу проектів, які пов’язані з заощадженням енергоносіїв. Тому завданням міської влади є створення відповідних умов та програм, що дозволять залучити до важливих для столиці проектів приватний сектор, зокрема, енергосервісні компанії», – зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Термомодернізація включатиме проведення централізованого моніторингу енерговитрат, комплексну модернізацію обладнання та освітлення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення огороджувальних конструкцій, заміну вікон та реконструкцію теплових мереж. Заходи з термомодернізації є частиною ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.