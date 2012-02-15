Суд скасував рішення Київради про передачу 21 га в урочищі Покал під забудову

13:05, 15 лютого 2012
Нерухомість
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Рішенням Господарського суду міста Києва 13 лютого було задоволено позов прокуратури і скасовано рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Еквілібріум трейд» для будівництва готельно-офісного торговельного комплексу земельної ділянки площею 21,6 га на Наддніпрянському шосе у Голосіївському районі столиці за рахунок території зеленої зони урочища Покал.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2007 року Київрада прийняла рішення, згідно з яким 21 га на Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі було передано ТОВ «Еквілібріум Трейд» для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного торговельного комплексу з наземними і підземними паркінгами. Вказана ділянка була вилучена з території зелених зон і переведена у фонд громадської забудови з відповідними змінами у програмі розвитку зеленої зони Києва до 2020 року.

У лютому 2010 року природоохоронна столична прокуратура порушила кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Еквілібріум Трейд», з вини якого було знищено дерева на Наддніпрянському шосе.

У ході прокурорської перевірки із залученням фахівців Державної екологічної інспекції в м. Києві встановлено, що ТОВ «Еквілібріум Трейд», отримавши ордери на знесення сухостійних, аварійних та вітроломних дерев, впродовж 11-12 лютого 2010 року вирубали 480 дерев різних порід, які не підлягали вирубуванню, чим заподіяли збитків державі на суму понад 180 тис. грн.

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