Мінрегіон: вартість будівництва житла в Україні становить 4 862 грн./кв. м

Станом на 1 січня 2012 року, опосередкована вартість будівництва житла в Україні становить 4 тис. 862 грн./кв. м.

Про це йдеться у наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (№ 52 від 10 лютого п.р.), розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з наказом, міністерство затвердило і рекомендує до застосування дані показники опосередкованої вартості спорудження житла.

За розрахунками міністерства, найвищі показники вартості будівництва житла встановлені для Києва (5 649 грн./кв. м.), Севастополя (5 112 грн./кв. м) і Криму (5 175 грн./кв. м).

При цьому найнижча опосередкована вартість будівництва житла зафіксована для Кіровоградської (4 155 грн./кв. м), Житомирської і Закарпатської (4 112 грн./кв. м), Івано-Франківської (4 378 грн./кв. м), Херсонської (4 400 грн./кв. м) областей.

Як повідомляв УНІАН, наказом Міністерства регіонального розвитку і будівництва (№ 155 від 19 серпня 2011 р.) прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла в Україні в 2012 році визначалися на рівні 4 тис. 696 грн./кв. м.