Введення в експлуатацію житла в 2011 році зросло на 0,8% - до 9,4 млн. кв. м

В Україні за січень-грудень 2011 року введено в експлуатацію 9 млн. 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу введеного житла 2266,8 тис. кв. м (або 24,1% загального обсягу житла) введено згідно з Тимчасовим порядком введення в експлуатацію завершених приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків із господарськими спорудами і спорудами, побудованими без дозволу на виконання будівельних робіт.

Більш як половину (55,1%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 44,4% - в будинках із двома і більше квартирами і 0,5% - в гуртожитках.

Обсяг введеного житла в 2011 році порівняно з 2010 роком, без урахування житла, введеного відповідно до Тимчасового порядку, зріс на 43,5%. Обсяг житла, побудованого в будинках із двома і більше квартирами, зріс в 1,4 разу, в гуртожитках - в 1,9 разу.

У Держстаті відзначили, що питома вага житла, введеного в експлуатацію в міських поселеннях, становила 74% загального обсягу (у 2010 р. - 67,5%), у сільській місцевості - 26% (у 2010 р. - 32,5%).

При цьому в Києві та Київській області побудовано 27,1% загального обсягу житла, ще 27,7% - в Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях і Криму.

За рахунок коштів державного бюджету в 2011 році введено в експлуатацію 72 тис. кв. м загальної площі житла (0,8% від загального обсягу), що в 2,2 разу більше, ніж у 2010 році.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 9109,7 тис. кв. м становила площа квартир, 300,7 тис. кв. м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції та розширення.

Серед побудованих квартир переважають двокімнатні (28,9% від загальної кількості), однокімнатні (27,0%) і трикімнатні (22,3%) квартири.

За даними Держстату, в Києві в 2011 році введено 1,5 млн. кв. м житла, що на 48,3% більше, ніж у 2010 році.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.