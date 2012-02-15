Про підвищення комунальних тарифів можна повідомляти на "гарячу лінію"

Про факти безпідставного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можна повідомляти на "гарячу лінію", яка працює як у центральному апараті Державної фінансової інспекції, так і в її територіальних підрозділах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держфінспекції Петро АНДРЄЄВ сьогодні під час брифінгу.

«З початку лютого Держфінінспекція України одержала більш як 100 дзвінків від людей, які повідомили про різні випадки необґрунтованого, на їх думку, підвищення тарифів на комунальні послуги. Всі ці випадки ретельно перевіряються. Як результат, на сьогодні проводиться близько півсотні ревізій із з`ясування законності збільшення комунальних тарифів», - сказав П.АНДРЄЄВ.

За його словами, попри те, що перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги лише почалися, низка органів місцевого самоврядування в Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, не чекаючи візиту ревізорів, одразу ж знизили раніше підняті тарифи.

Як повідомляв УНІАН, Держфінінспекція з лютого 2012 року почала перевірку комунальних підприємств сфери ЖКГ на обґрунтованість підвищення тарифів на послуги в 2011 і 2012 роках. Зокрема, фахівці Держфінспекції перевірять обґрунтованість й економічну доцільність підвищення тарифів, а також формування невиробничих витрат і собівартості послуг.