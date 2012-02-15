Кількість МАФів у Києві зросла учетверо

Кількість малих архітектурних форм (МАФ) у Києві з 2008 р. зросла учетверо - з 5 до 20 тисяч.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ВГО "Трудова співдружність" Лаліта КАРТОЗІЯ. При цьому, за її словами, перш за все йдеться про розширення бізнесу власників, які володіють мережами з десятків МАФів. На думку голови ВГО "Трудова співдружність", можна говорити про цілеспрямовану політику на підтримку великого бізнесу, яка проводиться як представниками київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, так і нинішньою київською владою. "Малий бізнес фактично витиснений з цієї сфери", - відзначила вона.

Так, за словами Л.КАРТОЗІЯ, Київська рада 26 січня ц.р. ухвалила рішення "Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах", відповідно до якого при сплаті суми орієнтовно в розмірі від 18 до 23 тис. грн. можна буде одержати дозвіл на встановлення МАФів у будь-якому зручному для їх власників місці. "Хоч на дорозі тепер встановлюйте", - відзначила вона. При цьому, вважає голова ВГО "Трудова співдружність", таку суму швидше зможуть заплатити власники, які володіють мережею МАФів, ніж власники окремих кіосків.

За словами народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ, дане рішення Київради швидше за все спровокує нову хвилю встановлення МАФів у столиці, але при цьому ще більш викривить правове поле, в якому вони працюють. Так, за інформацією народного депутата, даним рішенням, як і попередніми рішеннями Київради, абсолютно не регулюється питання експлуатації земельних ділянок, на яких розташовуються МАФи. Таким чином, міська влада і контролюючі органи у будь-який час зможуть порушити питання про демонтаж тих чи інших МАФів, що у свою чергу вносить корупційну складову у відносини між власниками МАФів і представниками міської влади, вважає К.ЛЯПІНА. Виходом з цієї ситуації вона бачить оформлення земельних відносин у столиці відповідно до норм Земельного кодексу, зокрема укладення щодо МАФів договорів оренди на експлуатовані ними земельні ділянки. К.ЛЯПІНА також заявила, що звернулася до Генеральної прокуратури із заявою про відміну рішення Київради від 26 січня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Київрада своїм рішення від 26 січня ц.р. дозволила власникам наявних у столиці малих архітектурних форм працювати до кінця року за умови укладення договорів про сплату пайової участі в утриманні об`єктів впорядкування Києва.