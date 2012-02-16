В Україні оренда житла вигідніша, ніж іпотека?

В Україні сьогодні вигідніше орендувати житло, ніж купувати його за допомогою іпотеки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації (УНІА) Павло МАТІЯШ.

«На даний момент, щоб платити за нинішніми ставками, термінами і умовами, то краще орендувати», - вважає він.

За розрахунками виконавчого директора УНІА, середній дохід української сім`ї з трьох чоловік становить 5,9 тис. грн., а середня вартість житла — 9,1 тис. грн./кв.м.

«Враховуючи цю ситуацію, а також умови банків, які видають кредити на 30 років, медіальна процентна ставка на даний момент становить десь 18,25%. Якщо враховувати середню стандартну квартиру — 42 кв. м і середній розмір першого внеску — десь 35%, на даний момент дохід сім`ї має становити не менше 7,6 тис. грн., щоб задовольняти мінімальним параметрам», - сказав експерт.

За його оцінками, окрім низького рівня доходів українців, стримуючим чинником для розвитку іпотеки є також і гривнева ліквідність фінансових установ. «В «Україні немає довгих грошей у гривні. Одним з основних джерел залучення коштів є депозити фізичних і юридичних осіб. Ми знаємо, що фізичні особи не несуть більш ніж на півроку свої депозити. Звідси і питання — звідки ж можуть бути хороші кредити в іпотеці», - додав він.

П.МАТІЯШ зазначив, що якщо до кризи іпотечний портфель українських банків становив близько 16 млрд. дол. (понад 110 млрд. грн.), то на сьогодні — близько 10 млрд. дол. (78,5 млрд. грн.). «Враховуючи, що іпотека і тоді не була масовою, а зараз узагалі ексклюзивна, менше беруть, і портфель амортизується», - пояснив він.

Він додав, що за даними Мінюсту, в 2011 році в Україні було здійснено майже 500 тисяч транзакцій на ринку нерухомості, з них тільки 7% - за допомогою іпотеки.

«Ми розуміємо, що держава цілком не може вирішити це питання.... Дійсно, немає передумов для розвитку масової іпотеки», - сказав експерт.

У той же час, за даними голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда РИСУХІНА, в Києві минулого року було зафіксовано близько 18 тис. операцій оренди житла, а вартість оренди квартири становить не менше 3 тис. грн. на місяць.

На думку П.МАТІЯША, щоб іпотека стала доступнішою для українців, середня процентна ставка має знизитися хоча б до докризових 12%.

У свою чергу радник президента Асоціації українських банків Олексій КУЩ зазначив, що на обслуговування кредиту сім`я має витрачати не більше 10-15% свого місячного доходу.

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