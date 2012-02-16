В Україні 120 тисяч інвесторів вклали кошти у недобудоване житло - експерт

Близько 120 тис. українців інвестували кошти в майже 4,5 тис. об`єктів незавершеного житлового будівництва. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор ЛИСОВ. «У зв`язку з фінансовою кризою і несумлінністю забудовників близько 4,5 тисячі об`єктів житлового фонду недобудовано... Ми порахували, це близько 120 тисяч інвесторів, які вклали свої кошти і на сьогоднішній день за договорами не одержали те житло, за яке заплатили гроші», - сказав він.

І.Лисов нагадав, що сьогодні діє законодавча норма, яка забороняє вимагати від забудовника розірвання договору про інвестування у будівництво житла до кінця поточного року. «Після цього буде маса судових справ. Верховна Рада більше не піде на продовження цього мораторію», - додав він.

Депутат відзначив, що комітет розробляє концепцію, згідно з якою недобудоване житло планується розділити на три категорії: благополучні об`єкти, які можуть бути добудовані за допомогою підтримки держави і органів місцевої влади; умовно проблемні об`єкти, де витрачено більше коштів, ніж побудовано, — добросовісному забудовникові пропонується виділити додаткову територію, що зробить вигідною добудову об`єкта; а також проблемні об`єкти, якими повинні займатися правоохоронні органи. Планується, що кошти інвесторам в останньому випадку повертатимуть через продаж майна забудовника.

І.Лисов також відзначив, що на квартирному обліку сьогодні перебуває близько 1,2 млн. українців, з них близько 10% - приблизно 110 тис. чоловік (держслужбовці, військовослужбовці, прикордонники, працівники СБУ тощо) повинна забезпечити житлом держава.