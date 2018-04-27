Куди рухається ринок нерухомості?..

Котеджне містечко «Олімпік-парк» - один із найякісніших проектів на ринку заміського житла столичного регіону, який реалізується за 19 км від Києва по Житомирській трасі. На ділянці площею 290 га заплановано будівництво 1052 котеджів і комплексу об`єктів побутової інфраструктури, передбачено зведення трьох черг. На жаль, фінансово-економічна криза внесла певні корективи у проектні плани. Про можливості активізації робіт в «Олімпік-парку», а також тенденції і перспективи ринку нерухомості розповів в інтерв`ю УНІАН генеральний директор «Керівної компанії «Олімпік девелопмент» Василь Розживін.

– Які тенденції переважали на ринку заміської нерухомості у 2011 році?

Ринок нерухомості як міської, так і заміської у 2011 році не відновився після кризи, що почалася восени 2008 року і триває до сьогоднішнього дня. На жаль, відчутних позитивних зрушень, зокрема на ринку котежного будівництва, не спостерігалося. У сегменті заміської нерухомості, як і міської, продовжується стагнація.

– Чи відчувається відновлення попиту на якісну заміську нерухомість? У Київській області реалізується близько 200 проектів у сфері заміської нерухомості. Найбільш перспективними є котеджні містечка, які зводять у Києво-Святошинському і Обухівському районах. З погляду сегментів фіксується рівномірний (приблизно по одній третині) розподіл на класи: економ, бізнес і еліт. Втім, чітке розмежування між бізнес-класом і еліт-класом спостерігався тільки у 2007-2008 роках. Після кризи межі між ними відчутно стерлися. Під час кризи головним критерієм, що визначає попит, був ціновий чинник. У 2010-2011 рр. велика частина попиту на котеджі припадала на економ-клас. Причини - зниження доходів населення, очікування продовження кризи, майже цілковита відсутність іпотечного кредитування, рішення Нацбанку про видачу кредитів населенню виключно в гривні, відсоткові ставки за якими, як правило, непосильні для фізичних осіб. Хоча варто розмежувати такі поняття, як попит на нерухомість і інтерес до неї. Інтерес до котеджної нерухомості був, особливо у традиційні для його підвищення місяці – вересні і жовтні.

– До якого з класів заміської нерухомості належить котеджне містечко «Олімпік-парк»? У процесі реалізації проекту відбулася певна трансформація. Спочатку «Олімпік-парк» позиціонувався як котеджне селище бізнес-класу, що реалізовується на великій площі (290 га) з відповідною інфраструктурою. Проте життя, точніше криза, ускладнила плани. Однак завдяки серйозним інвестиціям у проект, поліпшенню його іміджу у нас є всі можливості для того, щоб зберегти «Олімпік-парк» у категорії проектів бізнес-класу.

– У 2011 році різко активізувалися роботи в «Олімпік-парку». З чим це пов`язано? Минулого року в «Олімпік-парку» з`явився новий акціонер, народний депутат Владислав Лук’янов, за участі якого було затверджено плани відновлення будівництва. У команді управлінців з`явилися нові фахівці - від лінійних співробітників до директора з будівництва. Залучено нових підрядників, які займалися котеджами і, треба сказати, показали себе позитивно. Власник проекту впевнений, що ринок заміської нерухомості столиці України буде рости і розвиватися. Хай не стахановськими темпами, як це було раніше, але буде. Виходячи з цього, а також з урахуванням наявності можливостей для фінансування будівництва було ухвалено рішення про його активізацію.

Рішення почало реалізовуватися в кінці зими минулого року і контрастно виділило проект із загального ряду інших, що мляво будуються, а то й зовсім «заморожені» кризою. Потенціал у ринку є, плани будівництва «Олімпік-парку» були і залишаються серйозними, є фінансові ресурси, є зобов`язання перед індивідуальними інвесторами, які ми планомірно виконуємо.

– Які роботи проведено в «Олімпік-парку» у 2011 році? Найголовніше – добудовано 32 котеджі. Вони готові до передачі власникам. У даний час оформляються документи, які підтверджують виконання нами зобов`язань перед тими індивідуальними інвесторами, чиї будинки збудовано.

По решті будинків, що потребують добудови, проведено індивідуальну роботу з кожним інвестором із визначення необхідного обсягу допрацювань, складено плани будівельно-монтажних робіт, які продовжаться після відходу морозів.

Дуже важливим у 2011 році для нас було будівництво комунікаційних мереж. Проведено на 100 га ревізію водопостачання і каналізації, заміну вузлів, що вийшли з ладу, і агрегатів. Запущено артезіанську свердловину завглибшки 20 м, для будинків першої черги виконано підведення води і водовідведення.

Крім того, змонтовано 270 м газопроводу, яких бракувало для того, щоб він був готовий до роботи. Труби укладено, зварено. Уповноважені посадовці облгазу провели перевірку і дали дозвіл на експлуатацію газопроводу. Змонтовано газорозподільний пункт, у якому є вузол обліку, устаткування для контролю об`єму споживання газу. У плані електромереж – змонтовано установки ЗК (збірка кабельна), яких бракувало і завдяки яким до електропостачання може бути підключено всі побудовані в «Олімпік-парку» котеджі. Роботи з підключення будинків активно велися впродовж другої половини 2011 року. Зараз триває монтаж вуличного освітлення.

– Які роботи в «Олімпік-парку» Ви зараховуєте до першочергових у 2012 році? Перше – завершення будівництва першої черги селища (146 будинків, з яких 32 вже готові). Друге – інженерні мережі і комунікації, підключення домоволодінь до них, щоб власники котеджів могли заселятися і жити. Також плануємо почати будівництво очисних споруд на 400 куб. м. Це масштабний з погляду фінансових вкладень проект.

– Як Ви оцінюєте перспективи продажу будинків другої черги «Олімпік-парку»? Мережі водопроводу і каналізації пролягають через територію, на якій запланована друга черга котеджного містечка, що дозволяє з оптимізмом дивитися на її будівництво: мережі лежать близько, розвести і підвести їх до будинків цілком реально. Що стосується продажів, то наразі не готовий говорити конкретно – все залежить від кон`юнктури ринку. Якщо будуть покупці на котеджі другої черги селища, ми зможемо забезпечити якісну і своєчасну забудову.

– Який Ваш прогноз розвитку ринку заміської нерухомості у 2012 році? Розвиток ринку нерухомості великою мірою стримують нестабільна ситуація в економіці і брак іпотечного кредитування. Нинішній рік – рік Євро-2012, а також парламентських виборів. Тобто важко говорити про істотне зростання продажів і бурхливу цінову динаміку. Проте життя не стоїть на місці, потреба людей у житловій нерухомості, зокрема заміській, зростає. Навіть без реклами до нас періодично звертаються потенційні покупці. Для багатьох поштовхом для прийняття рішення про покупку стане повний запуск інженерних мереж. Думаю, що певне зростання обсягів продажу буде, і ми його побачимо вже навесні. Плануємо розробити план продажів з урахуванням тенденцій і особливостей ринку. На сьогодні є істотний попит на придбання ділянок землі, так би мовити, «без підряду». Маю на увазі, що покупець буде сам організовувати будівництво житлового об`єкта. Ми готові продавати земельні ділянки, обладнані інженерними мережами, в «Олімпік-парку» на подібних умовах. Звичайно, при обов`язковому дотриманні загальної архітектурної концепції і стилю котеджного містечка.

– Дякую за розмову.

Олексій Лівітін