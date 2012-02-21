ВР планує удосконалити систему управління житловим фондом

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 250 народних депутатів із 407 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає надання прав власникам житлових і нежитлових приміщень у будинку самостійно обирати спосіб управління будинком, визначати виконавців житлово-комунальних послуг та вирішувати інші питання шляхом впровадження механізму прийняття рішень загальними зборами таких власників.

Крім того, більш детально визначається статус управителя, його права та обов’язки, пов’язані із наданням послуги з управління будинком; закладаються засади формування конкурентного середовища у сфері житлово-комунальних послуг з одночасним збереженням існуючої інфраструктури, із забезпеченням рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності і створенням умов для збереження та розвитку існуючих підприємств державної і комунальної форми власності, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг.

Дія проекту закону поширюється на власників, споживачів, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які є учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Верховна Рада сьогодні скасувала, відхилила та ухвалила ряд законів