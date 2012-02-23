Парламент Криму пропонує дозволити реєстрацію на дачних і садових ділянках

Верховна Рада Криму пропонує Верховній Раді України дозволити громадянам, які побудували будинки на територіях фермерського або особистого селянського господарства, на дачних і садових ділянках, реєструвати місце проживання без зміни цільового призначення землі.

Про це повідомив прес-центр Кримського парламенту.

Депутати вирішили направити в тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань Криму для розгляду і внесення до парламенту країни проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації місця проживання».

Зараз громадяни, які побудували будинки або придатні для постійного проживання приміщення на території фермерського або особистого селянського господарства, на дачних і садових ділянках, без зміни їх цільового призначення не можуть реєструвати місце проживання через те, що низка законів і підзаконних актів не приведена у відповідність з Конституцією і законом «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні».

«За відсутності реєстрації громадяни не можуть брати участь у виборах, вони позбавлені права звертатися з письмовими клопотаннями до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, у них немає можливості одержати медичну допомогу і освіту в державних і комунальних установах. Крім того, виникають проблеми при влаштуванні на роботу, отриманні кредитів у банках, здійсненні цивільно-правових операцій», - відзначають у ВР Криму.

У Криму зміни до законодавчих актів дозволять розв`язати проблеми значному числу репатріантів, які самостійно забезпечили свої родини таким житлом, вважають парламентарії.