Ухвалено закон щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері ЖКГ

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України» щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення проголосував 241 народний депутат із 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їхнім витрачанням встановлюється Кабінетом міністрів України.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - власники спеціальних рахунків зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов`язань за ними встановлюються Кабінетом міністрів.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм у сфері теплопостачання.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.