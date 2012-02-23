ДІУ з початку року рефінансувала 76 кредитів на 15 млн. грн.

Державна іпотечна установа (ДІУ) з початку цього року рефінансувала 76 іпотечних кредитів, виданих банками-партнерами на придбання житла, на загальну суму близько 15 млн. грн.

Про це йдеться в матеріалах ДІУ, переданих УНІАН.

Як зазначається в матеріалах, станом на 25 листопада 2011 року кредитний іпотечний портфель ДІУ становить 4804 кредити на суму більш як 752 млн. грн., в яких частка проблемних кредитів становить 4,5%.

Станом на 20 лютого ц.р. введено в експлуатацію 10 житлових будинків загальною площею більш як 120 тис. кв. м на приблизно 2 тис. квартир, профінансованих ДІУ в обсягу більш як 150 млн. грн. Будинки розташовані в Києві, Борисполі, Харкові, Севастополі, Донецьку, смт Чабани Київської області та в інших містах.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа в 2011 році викупила у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.