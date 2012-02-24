Голови 178 київських ОСББ і ЖБК вимагають передати прибудинкові території власникам житла

Голови 178 київських ОСББ і ЖБК, що представляють інтереси більш як 63 тисяч жителів міста, ухвалили звернення до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, в якому наполягають на розробці Правил регулювання взаємовідносин між ЖБК і ОСББ з виконавцями комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Київський форум», звернення було ухвалене під час другого експертного «Київського форуму» на тему: «ОСББ як вихід із комунальної кризи, або допоможи собі сам: що перешкоджає реформі ЖКГ у столиці?».

Зокрема, у зверненні до О.ПОПОВА керівники ОСББ і ЖБК вимагають від керівництва міста розробити та винести на розгляд Київради: проект рішення щодо спрощеної та прискореної процедури безкоштовної передачі прибудинкових територій у власність ОСББ і ЖБК, з розробленням проектної документації у відповідності до плану забудови; проект рішення про затвердження «Переліку виконавців комунальних послуг з опалення, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення у м. Києві».

Також учасники експертного форуму наполягають на розробці Правил регулювання взаємовідносин між ЖБК і ОСББ з виконавцями комунальних послуг і закликали О.ПОПОВА створити робочу групу, до складу якої могли б увійти представники кожного району – авторитетні голови ОСББ і ЖБК.

Метою роботи групи стало б вирішення як вищезазначених проблем, так і конфліктних ситуацій, які виникають навколо питань застосування тарифів і прав власності та користування допоміжними, нежитловими приміщеннями житлового фонду.

Крім того, під час другого експертного «Київського форуму» було ухвалене звернення до голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимира РИБАКА.