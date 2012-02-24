Кабмін затвердив порядок обміну інформацією про земельні ділянки

16:58, 24 лютого 2012
Нерухомість
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Кабінет міністрів своєю постановою № 118 від 22 лютого 2012 р. затвердив Порядок надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав і про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (ДЗК).

Текст постанови опублікований на урядовому порталі.

Згідно з документом, надання інформації про зареєстровані земельні ділянки і про зареєстровані права здійснюється на центральному рівні Укрдержреєстром і Держземагентством в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв`язку з використанням електронного цифрового підпису. Технічна підтримка надання вказаної інформації забезпечується адміністраторами Державного земельного кадастру і Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Орган, що здійснює ведення ДЗК, з проведенням державної реєстрації земельної ділянки надає органу державної реєстрації прав відомості про зареєстровані земельні ділянки, що містяться в ДЗК. При цьому орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення ДЗК, інформацію про зареєстровані права, що міститься в Державному реєстрі прав.

Документом також затверджено Порядок надання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів).

Згідно з порядком, надання органам державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів) здійснюється на центральному рівні Держземагентством з використанням телекомунікаційних каналів зв`язку. Технічна підтримка надання доступу до перегляду кадастрових карт (планів) забезпечується адміністратором Державного земельного кадастру.

Постанова набуває чинності одночасно із законом «Про державний земельний кадастр».

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