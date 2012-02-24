Уряд і НБУ розробляють програму іпотечного кредитування
17:56, 24 лютого 2012Нерухомість
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Уряд і Національний банк України розробляють програму іпотечного кредитування.
Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.
«Що стосується пожвавлення кредитування населення, то зараз Нацбанк разом з урядом працює над програмою іпотечного кредитування», - повідомив М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що ця програма є першочерговим і головним завданням уряду - вивести рівень будівництва на докризовий період і пожвавити попит людей на житло.
«Тому програми іпотеки є першочерговими», - сказав М.АЗАРОВ.
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