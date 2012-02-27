Ярославський і Салмін інвестують у розвиток «XXI Століття» до 300 млн. дол.

Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і Олег САЛМІН, які контролюють кожен по близько 30,05% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття», мають намір інвестувати 200-300 млн. дол. у розвиток компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії DCH з посиланням на її основного бенефіціара О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. «Крім грошей за угодою, хочу інвестувати в компанію, спільно з Олегом, близько 200-300 млн. дол. Викуповувати в Олега його частку я не планую. Він мені допомагатиме і теж займатиметься розвитком проектів», - сказав О.Ярославський, коментуючи угоду на купівлю частки в компанії Ovaro Holding Limited, яка володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття».

«Для мене основним фактором при покупці частки у «XXI Столітті» була її публічність. Оскільки простіше вести девелоперський бізнес», - додав О.Ярославський.

Він також відзначив, що має намір перевести на компанію «XXI Століття» всі свої активи у девелоперському секторі.

«Перший проект, який почнемо реалізовувати, це багатофункціональний комплекс «Вирлиця». У моїх планах зробити з «XXI Століття» успішний бізнес. Хочу зробити реальні проекти, які приноситимуть живий cash flow», - сказав новий акціонер компанії.

Як повідомляв УНІАН, компанія DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, за 10,3 млн. дол. купує 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, яка володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття». Завершення операції очікується 20 березня 2012 року.

Після операції О.Ярославський і О.Салмін контролюватимуть кожен приблизно по 30,05% акціонерного капіталу «XXI Століття» через компанію Ovaro. Загальний пакет акцій Ovaro в компанії «XXI Століття» залишається незмінним і становить 60,1%.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» – український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудируваної фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 р. торгівлю акціями девелопера відновлено.