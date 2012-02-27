Колесников запевняє, що Україна готова до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ запевняє, що Україна практично готова до проведення чемпіонату з Європи з футболу.

Про це Б.КОЛЕСНИКОВ заявив сьогодні, під час телемосту «Варшава-Київ. Сто днів до Євро-2012».

«Наша країна практично готова до чемпіонату, і це відмічає УЄФА», - сказав він.

Б.КОЛЕСНИКОВ наголосив, що за час підготовки було побудовано чотири нових міжнародних аеропорти з трьома злітно-посадковими смугами. «Ніхто у світі не має такого досвіду, щоб за 18 місяців побудувати аеропорти», - сказав він. Крім того, додав Б.КОЛЕСНИКОВ, у значній мірі вдалося обновити міський транспорт, а також побудувати чи реконструювати готелі. «Ефективна співпраця бізнесу та держави наявна», - сказав він.

У той же час, Б.КОЛЕСНИКОВ висловив думку, що Україна може зайняти місце лідера у Східній Європі за кількістю приватних готелів. «Турнір відбудеться на високому рівні», - переконаний він.