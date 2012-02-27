Голови 178 ОСББ і ЖБК вимагають вирішення першочергових проблем

Голови 178 об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) звертаються до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою зайнятися вирішенням їхніх першочергових проблем.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив координатор громадських проектів громадської організації «Київський форум» Максим МАНЬКОВСЬКИЙ. За його словами, ці звернення було прийнято 22 лютого ц.р. під час другого вільного експертного форуму, присвяченого проблемам ОСББ.

Як відзначив голова ОСББ «Новий Едем» Ігор СИМОНЕНКО, проблеми у всіх однакові, і одна з них полягає у невідшкодуванні ОСББ різниці в тарифах, що призводить до банкрутства об`єднань.

Голів ОСББ турбує і непрозорість формування тарифів на житлово-комунальні послуги, а також конфліктні ситуації, що виникають на цьому грунті. При цьому до цих пір не визначені виконавці послуг з гарячого водопостачання.

Серед вимог об`єднань до О.ПОПОВА — розробити і винести на розгляд Київради проект рішення про затвердження «Переліку виконавців комунальних послуг з опалення, холодного, гарячого водопостачання і водовідведення».

За словами І.СИМОНЕНКА, з 2006 року жодному ОСББ або ЖБК не було відведено прибудинкову територію, але при цьому об`єднання і кооперативи вимушені платити податок на землю. За його даними, в Києві існує 2 тисячі ОСББ і близько 2 тисяч ЖБК.

ОСББ і ЖБК вимагають розробити і винести на розгляд Київради проект рішення про спрощену і прискорену процедуру безплатної передачі прибудинкових територій у їх власність з розробкою проектної документації відповідно до плану забудови.

У свою чергу голова ОСББ «Костьольна, 8» Тетяна ШЕВЧУК акцентувала увагу на порушенні прав власності власників житла при ліквідації районних рад.

За її словами, ОСББ не зможуть повернути незаконно продані нежитлові допоміжні приміщення у своїх будинках, якщо райради будуть ліквідовані.

«З ліквідацією районної в місті Києві ради, її виконавчого органу з управління майном, який виступав стороною у продажу цього приватного майна, власник або об`єднання співвласників вже не зможуть звернутися до суду і відновити своє порушене право», - сказала Т.ШЕВЧУК.

Тому об`єднання вимагають розробити і винести на розгляд Київради проект рішення про припинення ліквідації райрад до створення нормативно-правових актів з ліквідації юридичної особи публічного права, а не суб`єкта господарювання.

М.МАНЬКОВСЬКИЙ повідомив, що голови ОСББ і ЖБК також прийняли звернення до голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Володимиру РИБАКА з проханням залучити представників ОСББ і ЖБК до доопрацювання законопроектів №8474 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об`єднань співвласників багатоквартирного будинку», №11242 «Про внесення змін до закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків», а також №8391 «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом і вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг).

За його словами, ці звернення сьогодні буде передано адресатам.

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