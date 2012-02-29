У центрі Харкова відкрито торгово-офісний центр європейського рівня "АВЕ ПЛАЗА"
Партнерська співпраця «UNIQA REAL ESTATE AG» з одним із найбільших девелоперів торгової нерухомості в Україні компанією «АВЕК» завершилася успішним відкриттям унікального торгово-офісного центру на головній торговій вулиці Харкова – Сумській.
Компанії «АВЕК» вдалося в реаліях економічної кризи в Україні не тільки розробити унікальну концепцію, яка доповнює архітектурний ансамбль центру Харкова, і почати реалізацію проекту спільно з міжнародним підрядником, але й залучити до Харкова європейського інвестора в особі компанії «UNIQA REAL ESTATE AG». Результатом цієї співпраці стало відкриття в Харкові першого унікального торгово-офісного центру європейського рівня під управлінням міжнародної компанії.
«Центральна торгова вулиця Харкова одержала торгово-офісний центр європейського класу. Концепція торгового центру передбачає зробити його ментальним і культурним центром міста. Для цього в «АВЕ ПЛАЗА» є не тільки брендові магазини і бутики, але й низка популярних форматних ресторанів і кафе. Також в концепції передбачена платформа, призначена для реалізації значущих культурних подій у Харкові, розрахованих на широку аудиторію, це новий сучасний підхід до таких проектів», - відзначив на прес-конференції голова наглядової ради ГК «АВЕК» Олексій Чернишов.
Цільова аудиторія торгового центру – молоді люди, які стежать за світовими fashion-трендами, провідять свій час і зустрічі у центрі міста.
«Створення центру «АВЕ ПЛАЗА» є подією не тільки для Харкова, але й для України загалом і задає нові стандарти концепції архітектури і будівництва», - відзначив акціонер ГК «АВЕК» Олександр Фельдман.
***Торгово-офісний центр «АВЕ ПЛАЗА» – масштабний проект зі співпраці об`єкта комерційної нерухомості, реалізований компанією «АВЕК» і «UNIQA REAL ESTATE AG». Будівельний консалтинг здійснювала відома австрійська компанія «Дельта». Крім провідних підрядних організацій над проектом працювала професійна управлінська команда компанії «Рустлер Нерухомість Сервіс». Група АВЕК працює на українському ринку з 1994 року. АВЕК займає лідерські позиції у сфері комерційної нерухомості в Україні і є одним із найбільших інвесторів у цьому секторі. Основні види діяльності групи компаній АВЕК: реалізація проектів у сфері комерційної і офісної нерухомості, девелопмент, фінансовий і медіа-бізнес.
Будівельний консалтинг здійснювала відома австрійська компанія «Дельта». Крім провідних підрядних організацій над проектом працювала професійна управлінська команда компанії «Рустлер Нерухомість Сервіс».
Група АВЕК працює на українському ринку з 1994 року. АВЕК займає лідерські позиції у сфері комерційної нерухомості в Україні і є одним із найбільших інвесторів у цьому секторі. Основні види діяльності групи компаній АВЕК: реалізація проектів у сфері комерційної і офісної нерухомості, девелопмент, фінансовий і медіа-бізнес.