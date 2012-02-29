У центрі Харкова відкрито торгово-офісний центр європейського рівня "АВЕ ПЛАЗА"

Партнерська співпраця «UNIQA REAL ESTATE AG» з одним із найбільших девелоперів торгової нерухомості в Україні компанією «АВЕК» завершилася успішним відкриттям унікального торгово-офісного центру на головній торговій вулиці Харкова – Сумській.

Компанії «АВЕК» вдалося в реаліях економічної кризи в Україні не тільки розробити унікальну концепцію, яка доповнює архітектурний ансамбль центру Харкова, і почати реалізацію проекту спільно з міжнародним підрядником, але й залучити до Харкова європейського інвестора в особі компанії «UNIQA REAL ESTATE AG». Результатом цієї співпраці стало відкриття в Харкові першого унікального торгово-офісного центру європейського рівня під управлінням міжнародної компанії.

«Центральна торгова вулиця Харкова одержала торгово-офісний центр європейського класу. Концепція торгового центру передбачає зробити його ментальним і культурним центром міста. Для цього в «АВЕ ПЛАЗА» є не тільки брендові магазини і бутики, але й низка популярних форматних ресторанів і кафе. Також в концепції передбачена платформа, призначена для реалізації значущих культурних подій у Харкові, розрахованих на широку аудиторію, це новий сучасний підхід до таких проектів», - відзначив на прес-конференції голова наглядової ради ГК «АВЕК» Олексій Чернишов.

Цільова аудиторія торгового центру – молоді люди, які стежать за світовими fashion-трендами, провідять свій час і зустрічі у центрі міста.

«Створення центру «АВЕ ПЛАЗА» є подією не тільки для Харкова, але й для України загалом і задає нові стандарти концепції архітектури і будівництва», - відзначив акціонер ГК «АВЕК» Олександр Фельдман.