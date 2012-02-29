До тарифів на електроенергію для порятунку водоканалів введуть цільову надбавку?

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України ініціює введення з 2013 року цільової надбавки до тарифів на електроенергію для всіх споживачів для вирішення проблеми компенсації різниці в тарифах для проблемних водоканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, розмір такої надбавки для всіх споживачів, за попередніми розрахунками, становитиме 0,5 копійки (півкопійки) за кіловат/годину. Кошти, що акумулюються в результаті введення такої надбавки, перерозподілятимуться на компенсацію різниці в тарифах для каналів, у структурі собівартості послуг яких частка електроенергії перевищує 30%.

А.БЛИЗНЮК відзначив, що ця ініціатива вже попередньо обговорювалася на рівні Національної комісії регулювання енергетики і може бути реалізована вже починаючи з 2013 року. При цьому міністр повідомив, що разом з тим розглядається також можливість збереження класичної схеми, коли кошти на компенсацію різниці в тарифах передбачаються в державному бюджеті.

Крім того, А.БЛИЗНЮК повідомив, що Мінрегіонбуд спільно з Міністерством енергетики і вугільної промисловості розробили також законопроект про списання безнадійних заборгованостей водоканалів перед енергозабезпечуючими компаніями, що виникли в результаті відсутності бюджетних коштів на компенсацію різниці в тарифах. Таке списання, відзначив А.БЛИЗНЮК, планується провести на основі механізму відповідних взаємозаліків між підприємствами. При цьому міністр не уточнив, про яку граничну дату заборгованостей, що накопичилися, йдеться в законопроекті.