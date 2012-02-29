Близнюк провів брифінг у Кабінеті Міністрів

Мінрегіон виступає за 30-річну іпотеку зі ставкою до 10% річних

Держава працює над створенням нових фінансово-кредитних механізмів для стимулювання попиту на житло, серед яких — іпотечне кредитування терміном до 30 років за ставкою до 10% річних.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Надзвичайно актуальним сьогодні є відновлення довіри до забудовників. Це пожвавить попит і, відповідно, темпи зростання житлового будівництва. При цьому одним з основних завдань держави залишається створення нових фінансово-кредитних механізмів для стимулювання попиту на житло», - сказав міністр.

Він уточнив, що серед таких механізмів і довгострокове - на 20-30 років - іпотечне кредитування з низькою відсотковою ставкою, під 5-10% річних, а також всебічне створення в країні умов для появи платоспроможного споживача.

Глава Мінрегіону нагадав, що в 2009 році створено нормативно-правову базу для введення механізму оренди житла з викупом.

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Мінрегіон прогнозує цього року введення в експлуатацію близько 10 млн. кв. м житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства цього року чекає введення в експлуатацію близько 10 млн. кв. м житла.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Незважаючи на зростання, житлова проблема не втрачає гостроти. Тому уряд всебічно сприяє розвитку галузі. Засоби перевірені - дерегуляція, спрощення дозвільної системи, розвиток вітчизняного виробництва будматеріалів, підготовка кадрів», - відзначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-грудень 2011 року введено в експлуатацію 9 млн. 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

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Українці в 2011 році придбали 790 квартир за програмою доступного житла

В Україні в 2011 році придбано 790 квартир за програмою доступного житла.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Він відзначив, що минулого року зі 118 об`єктів, схвалених міжвідомчою комісією, громадяни придбали житло в 50 житлових будинках.

А.БЛИЗНЮК нагадав, що державна підтримка будівництва доступного житла в Україні становила 98 млн. грн., що дозволило додатково залучити в будівництво 238 млн. грн. власних коштів громадян.

Голова Мінрегіону повідомив, що загальний обсяг інвестицій, спрямованих на будівництво житла в рамках реалізації цієї програми, досяг 336 млн. грн.

А.БЛИЗНЮК нагадав, що будівництво доступного житла передбачає надання державної підтримки у розмірі 30% від вартості житла і залучення коштів громадян.

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Мінрегіон пропонує передбачити фінансову підтримку для добудови проблемних недобудованих житлових об’єктів ЖБК або ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує передавати житлові недобудовані об’єкти забудовників-банкротів інвесторам, що створили житлово-будівельний кооператив (ЖБК) або об`єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку (ОСББ).

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, міністерство розробило відповідний законопроект з посилення прав інвесторів при інвестуванні будівництва житла.

Зокрема, документ передбачає передачу об`єктів незавершеного житлового будівництва, власники яких визнані в установленому порядку банкротом, інвесторам, чиї кошти було залучено в будівництво цього об`єкту, у разі створення ними ЖБК або ОСББ.

«Ми пропонуємо, щоб держава могла надавати фінансову підтримку житлово-будівельним кооперативам і ОСББ на завершення цього будівництва», - наголосив міністр.

Законопроект передбачає викуп у забудовників або фінансових установ нереалізованого житла в об`єктах будівництва, які споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі нездатності забудовників продовжувати будівництво житла.

Крім того, Мінрегіон має намір боротися з порушенням термінів здачі житла в експлуатацію.

«Потрібно стимулювати забудовників до своєчасного завершення будівництва шляхом впровадження будівельного збору з прогресивною ставкою оподаткування», - сказав А.БЛИЗНЮК.

За його словами, також передбачено надання можливості місцевим органам виконавчої влади приймати і виконувати функції замовника будівництва на незавершених об`єктах.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє законопроект щодо посилення відповідальності забудовників перед інвесторами при порушенні термінів введення в експлуатацію житла.

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У Києві налічується 21 проблемний недобудований житловий об’єкт

У Києві налічується 21 проблемний недобудований об`єкт житлового будівництва.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Це так звані проблемні об`єкти. У Києві їх налічується 21. Міністерство, зокрема, займається вирішенням проблеми, що склалася навколо незавершеного житлового будівництва за адресою вул. Старонаводницька, 2-20, вул. Сім`ї Сосніних, 4а», - сказав міністр.

Він зазначив, що в міністерстві створено робочу групу, до складу якої увійшли уповноважений представник Адміністрації Президента, представники центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

Як уточнив глава Мінрегіону, спільно з місцевими владами ухвалено рішення про передачу функцій забудовника і земельних ділянок, на яких розташовані ці житлові будинки, комунальному підприємству міського підпорядкування.

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Сільські забудовники в 2011 році одержали близько 6 тис. пільгових кредитів на 107 млн. грн. - Мінрегіон

Індивідуальні сільські забудовники в 2011 році одержали 5,9 тис. пільгових кредитів на суму 107 млн. грн.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Він також відзначив, що в рамках програми пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, було газифіковано 5 тисяч сільських садиб.

За даними міністерства, цього року на пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників держбюджетом передбачено 55 млн. грн.

Голова Мінрегіону нагадав, що торік міністерство вперше стало головним розпорядником коштів з цієї програми.

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