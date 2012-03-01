Колесніков пообіцяв вплинути на готельєрів, які завищують ціни до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ пообіцяв, що український уряд шукатиме механізми «обмеження апетитів» українських готельєрів, які завищують ціни до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у середу під час брифінгу у Львові, коментуючи стурбованість УЄФА занадто високим рівнем цін в українських готелях напередодні Чемпіонату.

За словами віце-прем’єра, уряд шукатиме механізми обмеження апетитів готельєрів, зокрема через ПДВ.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що питання щодо цін на готелі у Львові обговорювалося з головою Львівської ОДА Михайлом КОСТЮКОМ і міським головою Львова Андрієм САДОВИМ.

«Ми обговорювали проблему із керівництвом міста та області. Я вже колись казав, що жадібність породжує бідність. Ми хотіли як ліпше – звільнили власників готелів від сплати податку на прибуток, а отримали ось таку реакцію. Я думаю, що є механізми, в тому числі і через ПДВ, приборкати ці апетити», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

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