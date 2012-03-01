В «Укргідроенерго» запевняють, що дамбі Київської ГЕС прорив не загрожує.

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор СИРОТА.

«Київська ГЕС абсолютно «здорова» і працює в штатному режимі, і побоювань щодо технічної несправності чи греблі, чи дамби не існує», - сказав він.

За словами І.СИРОТИ усі чутки про начебто можливий прорив греблі пов`язані зі значними опадами у вигляді снігу, які випали цієї зими. При цьому він наголосив, що такі чутки виникають щороку.

«Усі гідроспоруди знаходяться в надійному технічному стані», – сказав І.СИРОТА.

Він нагадав, що 2010 року товщина льоду на Київському водосховищі становила 70-80 см, а зараз вона – 32 см. «Усі пам’ятають, що було у 2010 році. Були і запаси снігу, і вони спокійно пройшли. Тому на сьогодні абсолютно немає жодних причин для хвилювань», – запевнив гендиректор «Укргідроенерго», додавши що критична товщини льоду – у 20 разів більша за теперішню.

Крім того, І.СИРОТА зазначив, що пропускна здатність Київської дамби становить 17-18 тис. кубометрів. «Така повінь може бути раз на 1000 років. Тому на сьогодні немає побоювань щодо неможливості пропущення паводку і щодо руйнування наших гребель», - сказав він.

І.СИРОТА додав, що найбільша повінь була у 1970 році, але й тоді не було жодних катастрофічних наслідків.