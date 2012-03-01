Підприємства ЖКГ у 2011 році одержали 2,6 млрд. грн. збитку

Українські підприємства житлово-комунального господарства в 2011 році одержали збитків у розмірі 2,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК під час засідання колегії. За його даними, кредиторська заборгованість підприємств ЖКГ минулого року склала 299 млн. грн.

А.БЛИНЮК заачив, що в 2011 році значних просувань у реформуванні галузі не відбулося. За різними бюджетними програмами на розвиток житлово-комунального господарства в 2011 році направлено 3,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства житлово-комунального господарства одержали збитків у розмірі 3,4 млрд. грн. (без урахування ВАТ «Київводоканал» і АК «Київенерго»), з них підприємства комунальної теплоенергетики одержали збитків на 2 млрд. 163 млн. грн., водопровідно-каналізаційного господарства – 652 млн. грн.

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