Реорганізацію Мінрегіону завершено — Близнюк

Реорганізацію Міністерства регіонального розвитку і будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК під час засідання колегії. «Ми завершили реорганізацію двох міністерств», - сказав міністр.

Він уточнив, що податковим органам залишилося провести деякі перевірки і через 10 днів МінЖКГ і Мінрегіонбуд будуть ліквідовані.

«Через 10 днів будуть ліквідовані два старі міністерства і створене одне», - додав А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України реорганізоване в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, яке очолив віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ. У червні 2011 року главою Мінрегіону призначений А. БЛИЗНЮК.