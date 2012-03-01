Українська сім'я витрачає на оплату ЖКП 9,3% свого доходу, стверджує Близнюк

Українська сім`я в середньому витрачає на оплату житлово-комунальних послуг 9,3% свого доходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК у ході засідання колегії.

За його словами, середній дохід української сім`ї становить 3943 грн., а витрати на оплату житлово-комунальних послуг у середньому становлять 367 грн., тобто 9,3% сімейного доходу.

Міністр зазначив, що міська сім`я, середній дохід якої становить 4315 грн., витрачає на оплату ЖКП 14% свого доходу (604 грн.).

При цьому в структурі платежів за житлово-комунальні послуги 58% становить оплата за теплову енергію, 18,7% - квартплата, 16,1% - оплата за водопостачання й 7% - оплата за електроенергію.

А.БЛИЗНЮК також повідомив, що в Україні рівень відшкодування собівартості тарифів із водопостачання становить 75%, із теплопостачання - 67%, із експлуатації житла - 93%.

Міністр вважає за необхідне знизити собівартість тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Ми повинні починати зі зменшення собівартості й говорити, що нам потрібно разом робити: або змінювати законодавчу базу, або йти на касовий метод по ПДВ», - сказав він.

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