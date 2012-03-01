Будівельні норми переглянуть для зменшення втрат тепла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір переглянути державні будівельні норми (ДБН) з будівництва житла для зменшення втрат тепла в житлових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК під час засідання колегії.

«Ми зараз повністю переглядатимемо ДБНи, щоб, проектуючи і будуючи, ми мали не менше, ніж в Європі захисту втрат тепла через стіни, вікна, дахи тощо», - сказав міністр.

А.БЛИЗНЮК також зазначив, що необхідно розробити систему кредитування з низькими процентними ставками для проведення термомодернізації житлових будинків.

За розрахунками Мінрегіону, на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в цілому по Україні необхідно інвестувати 16-20 млрд. грн. Термін окупності проекту складе чотири роки, а економія споживання природного газу досягне 11-15% (1,5 млрд. куб. м, або 5,2 млрд. грн. за рік).

Разом з тим, встановлення ІТП і термомодернізація житлових будинків обійдеться країні в 100-140 млрд. грн. Термін окупності проекту складе близько 15 років, економія газу — 30-35% (3,8 млрд. куб. м, або 13 млрд. грн. за рік).

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