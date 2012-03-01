Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ не має наміру підписувати розпорядження про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи набуття із сьогоднішнього дня через рішення Нацкомпослуг про підвищення в Україні з 1 березня в середньому на 7,8% тарифів на водопостачання і водовідведення для населення.

О.ПОПОВ підкреслив, що з 1 березня тарифи для киян залишаються на колишньому рівні. За словами голови КМДА, він вважає, що Нацкомуслуг з порушеннями прийняв рішення про підвищення тарифів на воду.

«По-перше, воно нас ставить у непередбачені законом умови. Я маю на увазі, що ми маємо протягом певного часу попередити киян, опублікувати тарифи, проаналізувати. Цей процес займає 1,5-2 місяці. Нас ставлять перед фактом, що вчора ввели тарифи, а сьогодні треба їх підняти», - підкреслив він.

За словами О.ПОПОВА, так бути не повинно. Він висловив готовність обговорити це питання з відповідними структурами і органами влади.

«Мені здається, з цим треба закінчувати, тому я не підписуватиму ніяких розпоряджень», - підкреслив О.ПОПОВ.

На запитання журналістів, з яких джерел міська влада має намір покривати нову різницю в тарифах, О.ПОПОВ сказав, що це відбуватиметься, як і раніше, з бюджету міста. «Різниця в тарифах щодо водоканалу, на жаль, вже становить понад 700 млн. грн. І якщо до цієї суми додасться ще 5 млн. або навіть 10 млн. грн., то це ніякого принципового значення не має», - сказав О.ПОПОВ.

На запитання, скільки Київ зможе утримувати тарифи для населення на нинішньому рівні, голова КМДА підкреслив, що це залежатиме від фінансових можливостей міста. За його словами, уряд розглядає питання про те, щоб при коригуванні бюджету країни на 2012 рік можна було б через держбюджет передбачити механізм виділення коштів на погашення різниці в тарифах.

«Київ буде учасником даного процесу. Це відбудеться навесні цього року. І, виходячи з цього, можна буде сказати, яка далі буде політика. Якщо ми погасимо борг, отже, звісно, ми не порушуватимемо питання навіть теоретично про те, що треба підвищувати», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні від сьогодні в середньому на 7,8% підвищуються тарифи на водопостачання і водовідведення для населення.

Таке рішення 10 лютого прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомпослуг підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищені шляхом коригуввання «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). З 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

Сьогодні начальник Управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявив, що в Києві тарифи для населення на водопостачання і водовідведення не підвищуються.