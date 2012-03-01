У Львові тарифи на воду з 1 березня підвищуватися не будуть - міськрада

У Львові тарифи на воду з 1 березня підвищуватися не будуть.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошують в повідомленні, згідно з рішенням Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг, тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у Львові вже підвищені з 1 січня на 25%. Платіжки з новими тарифами споживачі отримали в лютому.

У прес-службі Львівської міської ради зазначили, що інформація про те, що вода буде дорожчати також у березні, опублікована деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

"У місті Львові тарифи з березня не будуть змінюватися. Недавнє повідомлення глави Нацкомуслуг Валерія САРАТОВА про зростання тарифів на воду стосувалося 23 обласних міст України", - наголошується в повідомленні мерії.

Як повідомляв УНІАН, в Україны з 1 березня в середньому на 7,8% підвищуються тарифи на водопостачання і водовідведення для населення. Таке рішення 10 лютого ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомуслуг підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищені шляхом коригування «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). З 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг № 240 від 27.12.2011 р., вартість послуг з водопостачання та водовідведення у Львові з 1 січня 2012 р. становить для населення - 5,72 грн. за метр кубічний, для інших споживачів - 7 грн.