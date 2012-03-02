Судові накази створюють умови для шахрайства у сфері ЖКГ - експерти

Судові накази створюють умови для шахрайства у сфері житлово-комунального господарства.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив секретар Координаційної ради акції «Цивільна комунальна самооборона» Сергій МОРОЗОВ, коментуючи зміни до Цивільного процесуального кодексу України, прийняті в 2010 році, якими введено норму видачі судових наказів за вимогами про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.

«Ми вважаємо, що у сфері ЖКГ всі суперечки про надання послуг між споживачами і комунальними монополіями - це суперечки про право, і їх потрібно викреслити негайно з судових наказів. Таким чином, людина ставиться на рівні умови з комунальною службою», - сказав він.

Як відзначила голова Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка» Лариса ЗАЛИВНА, введення судових наказів за вимогами про стягнення заборгованості за оплату ЖКП призвело до значного зростання порушень прав громадян. Зокрема, суд ухвалює рішення про стягнення заборгованості без участі боржника. При цьому боржник дізнається про дане рішення постфактум, а іноді – у разі появи судових виконавців у нього вдома.

«Суть судового наказу полягає у тому, що суддя без самої людини, без повідомлення її, за заявою житлово-комунальної служби видає наказ... І людина про наказ дізнається вже постфактум, тільки тоді, коли їй додому приходить лист з повідомленням про вручення...», - уточнила вона.

Керівник правозахисної організації відзначила, що серед інших порушень - порушення права людини на використання трирічного терміну позовної давності.

При цьому часто сума заборгованості неправомірно завищується комунальними службами.

«Суми заборгованості штучно завищуються... Ми дійшли висновку, що існує більш як 20 способів завищити заборгованість за комунальні послуги», - додала Л.ЗАЛИВНА.

За даними організації «Чайка», з 100 громадян, які звернулися до громадських приймалень, 72 судові накази про стягнення заборгованості за ЖКП були скасовані.

Л.ЗАЛИВНА акцентувала увагу на тому, що, згідно з постановою № 14 від 23 грудня 2011 року пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, «якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення і радіомовлення, судовий наказ може бути видано за наявності відповідних договорів про надання таких послуг, інших письмових доказів, які підтверджують фактичне надання і отримання таких послуг».

Голова правозахисної організації пропонує внести зміни до розділу ІІ ЦПК про те, щоб не приймалися до судочинства заяви, коли йдеться про перевищення трирічного терміну позовної давності (це предмет для позовного провадження), «щоб були вирішені питання з поштою, тому що у нас бували випадки, коли самі листоноші розписуються, що вони вручили повідомлення про вручення, коли людина взагалі не живе на цьому місці, а потім на нього приходить судовий наказ».

«Якщо не будуть внесені зміни до кодексу, кожний з нас підпадатиме під процедуру судового наказу. У нас 2% жителів є боржниками», - відзначила правозахисниця.