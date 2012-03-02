Азаров: Україна вийде на докризовий рівень за обсягами будівництва через 2-3 роки

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що Україна вийде на докризовий рівень за обсягами будівництва через 2-3 роки.

Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання користувачів Facebook.

«Якщо ми відновлюватимемо свій будівельний комплекс тими самими темпами, якими відновлювали в 2011 році, то за 2-3 роки ми вийдемо на докризовий рівень. За окремими показниками ми вже вийшли на докризовий рівень, але головне наше завдання - добитися серйозного збільшення будівництва доступного житла з тим, щоб якомога більше люди купували і вкладали свої гроші в будівництво», - відзначив прем`єр-міністр.

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