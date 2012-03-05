Через аварійні роботи без тепла зилишились понад 700 споживачів Солом’янського р-ну Києва

У зв’язку з аварійними роботами припинено теплопостачання понад 700 споживачів у Солом’янському району Києва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій ПАТ «Київенерго», сьогодні на газопроводі високого тиску, від якого живиться районна котельня «Відрадний» ПАТ «Київенерго», фахівці ПАТ «Київгаз» виконуватимуть аварійні роботи.

У зв’язку з цим з 9.00 до 18.00 буде тимчасово припинено подачу газу на котельню.

З цієї причини 5 березня буде тимчасово припинено теплопостачання 704 споживачів у Солом’янському районі. Зокрема без опалення та гарячого водопостачання перебуватимуть 462 житлових будинки, 26 лікарняних заклади, 22 дитячих садочки, 18 шкіл, 176 відомчих будівель.

Будинки розташовані на вулицях Академіка Білецького, Борщагівській, Василенка, Виборзькій, проспекті Відрадному, вулицях Гарматній, Героїв Севастополя, Деснянській, Донця, Качалова, провулку Західному, проспекті Космонавта Комарова, бульварі Івана Лепсе, вулицях Академіка Каблукова, Машинобудівній, Метробудівській, Новопольовій, провулках Машинобудівному, Металістів, Ніжинському, вулицях Пост-Волинській, Академіка Стражеска, Суздальській, Чумака, Шепелєва, Шутова, Генерала Тупикова, Чернишевського та ін.