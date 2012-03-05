Вартість землі у передмісті Києва в лютому знизилася на 1,66%

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 1,66%, або 54 дол., – до 3 198 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район з середнім показником 955 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 904 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Києво-Святошинському районі на 2,41% (121 дол.) – до 4904 дол./сотка, Броварському – на 1,34% (35 дол.) – до 2 580 дол./сотка, Бородянському – на 2,40% (41 дол.) – до 1 664 дол./сотка, Макарівському – на 0,13% (2 дол.) – до 1 545 дол./сотка, Васильківському – на 1,63% (34 дол.) – до 2 052 дол./сотка, Обухівському – на 2,24% (87 дол.) – до 3 795 дол./сотка, Бориспільському – на 0,90% (32 дол.) – до 3 543 дол./сотка, Кагарликському – на 1,09% (15 дол.) – до 1 363 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 1,34% (13 дол.) – до 995 дол./сотка, Баришівському – на 0,09% (1 дол.) – до 1 059 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,72% (8 дол.) – до 1 096 дол./сотка, Вишгородському – на 1,23% (35 дол.) – до 2 811 дол./сотка, Фастівському – на 1,31% (14 дол.) – до 1 051 дол./сотка, Іванківському районі – на 1,32% (14 дол.) – до 1 043 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.