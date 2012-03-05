Вартість землі в Одеській області в лютому знизилася на 1,76%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 1,76% (88 дол.) – до 4 905 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Бєляєвський район з середнім показником 2 318 дол./сотка, найдорожчим – Овідіопольський район, де середня ціна продажу становила 6 067 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 1,21% (74 дол.) – до 6 067 дол./сотка, у Іллічівську – на 1,17% (70 дол.) – до 5 924 дол./сотка, у Комінтернівському районі – на 3,02% (157 дол.) – до 5 042 дол./сотка, у Бєляєвському – на 1,53% (36 дол.) – до 2 318 дол./сотка, у Білгород-Дністровському – на 2,20% (95 дол.) – до 4 217 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.