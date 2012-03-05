У Києві в лютому продано 1711 квартир - експерт

У Києві в лютому цього року було укладено 1013 угод купівлі-продажу квартир на вторинному ринку, 698 квартир продано на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Як зазначається в повідомленні, найбільший попит мали двокімнатні квартири - 53% угод, 40% доводиться на однокімнатні квартири і 7% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод - 70% - доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 22% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 8% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому, найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1418 дол./кв. м на вторинному ринку, 1283 дол./кв. м - на первинному ринку. Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2987 дол./кв. м на вторинному ринку, 2550 дол./кв. м - на первинному ринку.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року на вторинному ринку житла Києва було продано 633 квартири, на первинному ринку - 314 квартир.

У Києві в 2011 році обсяг угод купівлі-продажу квартир зріс у 1,5 раза, порівняно з 2010 роком - із 11 тис. 752 до 17 тис. 878 угод.