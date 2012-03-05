Вартість землі у Дніпропетровській області в лютому знизилася на 0,59%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 0,59%, або 13 дол., – до 2 176 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район з середнім показником 985 дол./сотка, найдорожчим – Синельниківський район, де середня ціна продажу становила 2 548 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області знизилася на 0,56% (13 дол.) – до 2 297 дол./сотка, у Новомоськовському – знизилася на 1,10% (12 дол.) – до 1 074 дол./сотка, у Криничанському – зросла на 0,31% (3 дол.) – до 985 дол./сотка, у Синельниківському – знизилася на 0,82% (21 дол.) – до 2 548 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.