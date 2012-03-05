Вартість землі в Харківській області у лютому знизилася на 1,08%

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 1,08%, або 19 дол., – до 1 735 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуєвський район з середнім показником 1 009 дол./сотка, найдорожчим – Харківський район, де середня ціна продажу становила 1 817 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 1,20% (22 дол.) – до 1 817 дол./сотка, у Дергачівському – на 1,13% (19 дол.) – до 1 665 дол./сотка, у Чугуєвському – на 0,49% (5 дол.) – до 1 009 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.