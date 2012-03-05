Вартість землі у Львівській області в лютому знизилася на 1,3%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 1,33% (28 дол.) – до 2 077 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам’янсько-Бузький район з середнім показником 946 дол./сотка, найдорожчим – Пустомитівський район, де середня ціна продажу становила 2 390 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 1,61% (39 дол.) – до 2 390 дол./сотка, у Яворівському – на 0,80% (14 дол.) – до 1 727 дол./сотка, у Жовківському – на 1,42% (17 дол.) – до 1 179 дол./сотка, у Кам’янсько-Бузькому – на 0,84% (8 дол.) – до 946 дол./сотка, у Городоцькому – на 0,06% (1 дол.) – до 1 580 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.